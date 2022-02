Il premier in conferenza stampa: "Impegno di tutti per approvazione in tempi brevi senza porre la fiducia"

(LaPresse) “È stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa grazie anche alle numerose interazioni con i partiti del ministro Cartabia e del sottosegretario Garofoli”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. ” C’è stata condivisione della riforma e delimitazione delle aree con differenze di vedute e l’impegno ad adoperarsi con i capi gruppo a dare la priorità assoluta in Parlamento per l’approvazione della riforma in tempo utile per l’elezione del prossimo Consiglio Superiore della Magistratura. Non ci sarà la fiducia e i partiti hanno assicurato l’impegno a sostenere la riforma”, ha aggiunto il premier, che poi si è soffermato sulla situazione economica del Paese. ” Nel primo trimestre c’è un rallentamento un po’ in tutta Europa, devo dire, e finora le cifre dell’Italia sono meno marcate di quelle in altri Paesi europei. La Commissione prevede però alla fine dell’anno una crescita per l’Italia del 4,1%, che è superiore a quella prevista per Francia e Germania. Ci sono però dei rischi, che sono dati dal prezzo dell’energia, dall’inflazione e dalle tensioni geopolitiche che possono nascere. Abbiamo presenti queste tre categorie di rischi e il governo sta riflettendo su interventi in tutte queste aree. L’importante è mantenere la crescita per affrontare i mercati con fiducia”.

