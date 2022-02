Il premier in conferenza stampa dopo il Cdm: "Cifre già stanziate non sufficienti"

(LaPresse) – Il presidente del Consiglio Draghi ha preannunciato un intervento sulle bollette che sarà presentato la prossima settimana, nella conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato la riforma del Csm. “Le cifre già stanziate negli ultimi trimestri sono imponenti: sono 9 miliardi e mezzo di euro, ma non sono sufficienti. Credo di poter dire che questo interevento sarà presentato la prossima settimana”, ha detto il premier. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

