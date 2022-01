Il governatore del Friuli Venezia Giulia: "Si è dimostrato ancora grande uomo di Stato"

(LaPresse) “Ho visto Mattarella determinato, perché la determinazione nei momenti difficili serve”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e del Fvg, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. “Siamo in un momento complicato per il paese, in cui nessuna delle due coalizioni aveva una maggioranza sufficiente per essere autonoma nell’elezione del presidente della Repubblica, e in una settimana siamo giunti a una soluzione sicuramente di garanzia per tutti”, ha aggiunto Fedriga che ha poi concluso: “Mi sembra che Mattarella si dimostrati un’altra volta grande uomo di Stato”.

