E Conte non si presenta al vertice delle forze di maggioranza

Nel Movimento 5S si fa largo l’idea di astenersi per poi puntare forte su una donna. Anche se questa strategia dovesse costare frizioni nell’area progressista. È questa la linea su cui, secondo quanto filtra da ambienti vicini al vertici, si sta ragionando ai piani alti del Movimento. Nelle truppe, però – e il ragionamento che viene confidato a LaPresse – monta la preoccupazione per una strategia che rimetterebbe in discussione mesi di lavoro comune con Pd e Leu. Un gruppo di grandi elettori continuerebbe a vedere con grande favore un Mattarella bis. Le tensioni interne plasticamente testimoniate dal mancato arrivo di Giuseppe Conte al vertice di maggiornaza del mattino

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata