Il Capo dello Stato: "Condizioni impongono di non sottrarsi a responsabilità"

(LaPresse) “Le condizioni di emergenza sanitaria, sociale ed economica in cui versa il Paese impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente debbono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti”. Così Sergio Mattarella, rieletto capo dello Stato, dopo aver ricevuto i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati, che gli hanno comunicato l’esito del voto. “I giorni difficili trascorsi” per l’elezione del presidente della Repubblica “nel corso dell’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri a cui siamo richiamati”, ha aggiunto Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata