Così il leader di Coraggio Italia dopo il quinto voto

(LaPresse) “Alla luce di questo voto io credo si debba tornare a lavorare tutti insieme e trovare una soluzione che penso che il Paese cominci a guardare con insistenza”, così Giovanni Toti uscendo da Montecitorio. “Il governo non è a rischio per questo voto, credo che vada avanti abbiamo tante cose da fare e non credo che Draghi sia influenzato da questo – ha aggiunto -. Ora i leader della nostra coalizione devono cominciare a confrontarsi tutti insieme e trovare insieme anche con gli altri gruppi parlamentari un nome. Io chiedo di mettersi al tavolo tutti insieme, Salvini non è in difficoltà questo è solo l’inizio delle trattative. Non è una sconfitta per nessuno”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata