Il deputato del gruppo di Toti: "Draghi, Mattarella e Casini sono di alto profilo"

(LaPresse) – “Candidare nomi su nomi non è una cosa positiva. Come Coraggio Italia ci adeguiamo alla scelte delle maggioranza di governo e appoggeremo, per modo di dire, la Casellati ma se non verrà eletta dopo ci sarà un confronto polemico”. A dirlo è il deputato di Coraggio Italia Osvaldo Napoli. “Continuiamo a fare i nomi quando i nomi ci sono e sono di livello alto come Draghi, Mattarella e Casini, che sono di alto profilo”.

