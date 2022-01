"Centrodestra dimostri compattezza. Sono ottimista e combattiva"

Giorgia Meloni è ottimista e combattiva e lo dice davanti ai cronisti prima di andare a Montecitorio per la quinta chiama del voto presidenziale. “Sono soddisfatta della decisione. Votiamo Casellati, candidatura istituzionale e donna. E’ istituzionale, è una donna e la seconda carica dello Stato, tutti parlano di donne e noi le candidiamo, è un’apertura, poi bisogna decidere. Il centrodestra è compatto ma bisogna verificarlo in aula. Con questo parlamento non si può decidere niente, se lo avessero potuto votare gli italiani lo avrebbero fatto in un giorno. il centrodestra deve sbloccare lo stallo”, dice Giorgia Meloni davanti alla Camera. Mentre noi abbiamo tentato di sbloccare la situazione con proposte, che si potevano prendere in considerazione. Non ci hanno risposto, non hanno fatto proposte alternative”, aggiunge Meloni. “”L’obiettivo non e’ spaccare il campo del centrosinistra. Io vorrei una candidatura che venisse votata da tutti ma hanno detto no su tutto, chi sta bloccando il quadro è la sinistra”. Con questo Parlamento inconcludente la soluzione comunque sarebbero le elezioni, chiosa la Meloni.

