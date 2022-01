Il senatore Pd: "Fiducia in Salvini? Gli interlocutori non si scelgono, rispetto in quanto leader di partito"

(LaPresse) “Come deciso dal nostro ampio coordinamento, mi sono astenuto, credo che sia anche un voto di responsabilità, non si vota contro la seconda carica dello Stato, si è fatto male utilizzarla in questo gioco al massacro. Speriamo che da oggi prevalga la ragionevolezza”. Così il senatore del Pd, Andrea Marcucci, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio nel quinto giorno di votazioni per il presidente della Repubblica. “Mattarella bis? Sarebbe un onore però bisogna farlo se vi sono le condizioni e se c’è una sua disponibilità”, ha aggiunto Marcucci che a chi gli chiede se abbia ancora fiducia in Salvini risponde: “Gli interlocutori non si scelgono, i partiti hanno i loro leader e noi di conseguenze li rispettiamo e con loro ci interfacciamo”.

