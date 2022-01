Il leader M5S: "Non è possibile candidare la seconda carica dello Stato senza condivisione"

(LaPresse) – “Non è possibile candidare la seconda carica dello Stato senza condivisione, è un corto circuito istituzionale, sono tre giorni che cerchiamo gli interlocutori del centrodestra per trovare una candidatura condivisa e stamattina veniamo a sapere che c’era la candidatura della seconda carica dello Stato. Noi non partecipiamo a questo atto di forza, a queste conte sulle cariche istituzionali. Noi abbiamo deciso di astenerci. E’ una forzatura istituzionale”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5S. “Ho fatto telefonate con i leader e ho avuto contatti riservati, ma senza inciuci che non mi appartengono, per trovare una soluzione. Soluzione che deve essere realmente super partes”, ha aggiunto l’ex premier.

