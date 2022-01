Il sindaco di Benevento: "Mattarella? Se vinci campionato del mondo meglio fermarsi"

(LaPresse) Il sindaco di Benevento Clemente Mastella interviene sull’elezione del presidente della Repubblica. “Una soluzione per smuovere questo impasse ci sarebbe e cioè andare al voto. Si vada al voto e che vinca il migliore”, dice Mastella parlando con i cronisti. “Hai due nomi in campo con un area ministeriale, diciamo quella di Draghi e una parlamentarista, cioè quella di Casini si vada al voto e vinca il migliore”, sottolinea l’ex Guardasigilli che sul Governo chiarisce il suo punto: “Comunque vada è già in crisi”. Poi un consiglio a Mattarella: “Se vinci i Mondiali meglio ritirarsi”.

