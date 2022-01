Il presidente di Noi con l'Italia: "Chiesto per domani la doppia votazione"

(LaPresse) “L’astensione del centrodestra? Abbiamo deciso insieme che, siccome c’era bisogno di una giornata per dialogare e individuare un nome condiviso di alto profilo istituzionale e visto che c’era bisogno di tempo da dare a Salvini, di fare scheda bianca”. Lo ha detto il presidente di NcI, Maurizio Lupi, davanti a Montecitorio. “Abbiamo deciso di accelerare questa votazione e di chiedere da domani due votazioni, anche per recuperare questa di oggi, e di lavorare perché finalmente si possa dare ai cittadini un presidente della Repubblica”, ha aggiunto Lupi che ha poi concluso. “Matteo Salvini ha il compito nel dialogo col centrosinistra di arrivare a dirci qual è la soluzione condivisa da proporre per domani”.

