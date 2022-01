Il leader di Italia Viva: "Presidenza del Senato in cambio di voto a Casellati? Offensivo"

“Se la maggioranza si convince di Draghi al Quirinale il Governo lo fai in un minuto e mezzo, anche perché in tanti prima di andare a votare si tagliano un piede”. Così il leader di Iv Matteo Renzi a La7. Secondo il leader di Italia Viva, domani “potrebbero esserci due nomi in campo, non solo Casellati”: uno che sia espressione “dell’ex maggioranza gialloverde e uno della sinistra, che potrebbe essere espressione della maggioranza giallorossa. Noi decideremo in base ai candidati“, ha aggiunto. Se ci fosse un “blitz da una parte” con “il disegno di Salvini e Meloni che punta a ricostituire la maggioranza giallo-verde”, su Elisabetta Casellati – aggiunge Renzi – “non credo che il centrosinistra replicherebbe con una scheda bianca, ma farebbe un contro blitz, e questo potrebbe ad avere due candidati in campo, un nome giallorosso e uno gialloverde. Questa cosa l’ho detta a Letta ieri”. Così il leader di Iv Matteo Renzi su La7. Se il centrodestra fa il blitz e non arriva a 505 voti e altri fanno il controblitz e non arriva a 505 voti, alla quinta chi arriva?”, ha aggiunto.

“Penso di essere l’uomo politico più antipatico d’Italia, ma anche chi mi odia sa che non faccio mai una battaglia per avere dei posti. Non sono uno che per fare il presidente del Senato dà i propri voti sulla base di uno scambio. Io queste cose non le faccio, è un ipotesi che non esiste”. Così il leader di Iv Matteo Renzi su La7, replica alle voci secondo le quali Iv potrebbe votare Elisabetta Casellati in cambio della poltrona da presidente del Senato per l’ex premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata