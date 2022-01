Il governatore della Liguria: "Per ora non ci sono le condizioni per parlare con tutti"

(LaPresse) “Se ci sono le condizioni, io sono sempre per parlare con tutti. Al momento non mi pare che ci siano. Questo nuovo giro di schede bianche lascia a tutti qualche ora perché prevalgano dialogo e ragionevolezza”. Lo ha detto il cofondatore di Coraggio Italia e governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio nel terzo giorno di votazioni per il Quirinale. “Se ci sono nuovi nomi, credo che il centrodestra li analizzerà con attenzione. Capisco – ha aggiunto – che chi guarda da fuori cominci a vivere con qualche fastidio questo minuetto, però c’è da dire che il sistema di elezione del presidente della Repubblica comporta anche qualche giro di valzer a vuoto”. L’auspicio di Toti è che si arrivi all’elezione entro venerdì: “Speriamo di non arrivare alla prossima settimana. Io spero che almeno per venerdì si trovi una quadra. Penso che tutti i leader dei principali partiti abbiano questo obiettivo”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata