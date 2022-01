Il leader grillino: "M5S non pone veti a nessuno ma serve salto in avanti"

(LaPresse) “Stiamo lavorando, stiamo cercando anche di convincere le forze ad evitare esibizioni muscolari anche perché le esibizioni muscolari significherebbe contrapposizione e uno spirito opposto a quel clima che stiamo costruendo. Io mi sto spendendo con grande impegno e grande dedizione, con grande buona volontà in questi giorni. Abbiamo creato le premesse per un confronto e un dialogo vero, chiaro, autentico”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. “Con vero spirito di unità nazionale stiamo lavorando. Abbiamo fatto anche un invito alle altre forze politiche e agli altri gruppi parlamentari, in particolare di centrodestra, e abbiamo detto: comprendiamo la lista assolutamente dignitosa di nomi che ci fate. Però qui piuttosto che contrapporre un’altra lista, noi dobbiamo fare un salto in avanti. Andiamo oltre perché se no c’è il rischio del gioco dei veti reciproci. Per quanto mi riguarda, il M5S non pone veti a nessuno, fa delle proposte. Però facciamo una soluzione condivisa”, ha aggiunto Conte.

