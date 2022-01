La deputata Pd: "Due voti al giorno? Se ci sono le condizioni ben venga ma giusta prudenza"

(LaPresse) – ” I riti quirinalizi hanno sempre dei tempi che devono maturare, non si sta perdendo tempo. Si sta facendo un normale esercizio di democrazia. Ci sono le delegazioni che rappresentano i parlamentari che trattano. Vediamo se oggi si comincia entrare nel merito dopo aver fatto i nomi di queste candidature che oggettivamente sono di parte”. A dirlo è la deputata Pd Laura Boldrini sull’elezione del presidente della Repubblica. Poi sull’ipotesi di due votazioni al giorno l’ex presidente della Camera afferma: “Io ho presieduto due elezioni e non c’era la pandemia, quindi tutto era molto diverso. Adesso è una vera scommessa fare queste elezioni con il Covid quindi capisco la prudenza del presidente Fico. Se sono in grado di garantire questo metodo due volte al giorno ben venga, ma prima di tutto non ci devono essere assembramenti e bisogna garantire la sicurezza di tutti”.

