Così il leder della Lega

(LaPresse) “Sto lavorando per arrivare a un sì. Io non dico dei no preventivi. Mi auguro che nessuno abbia il pregiudizio in base al quale la cultura liberale, conservatrice e moderata non possa fare neanche proposte”, così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio per il vertice di centrodestra. “Draghi? E’ Palazzo Chigi e lavora bene a Palazzo Chigi”, ha continuato il leader della Lega aggiungendo: “Se ho visto Conte più dialogante rispetto al Pd? Vedo tutti dialoganti. Sono soddisfatto. Sono ore impegnative, di giorno e di notte, però conto che la politica possa dare un bel segnale al Paese”.

