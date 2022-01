Il leader di Iv: "Non sosterremo profili non filoatlantici e anti Ue"

“Quello che ha l’asso in mano per chiudere la partita e deve capire quando giocarlo è Matteo Salvini. Lui ha quattro possibilità: mettere in campo un nome di centrodestra e sperare di non fare la fine di Bersani, cercare un grande accordo con tutti con un nome fuori dal giro, della società civile, in stile Grasso e Boldrini, che per me non sono stati proprio il top, terza ipotesi- che sta cercando di fare – è tentare un accordo con i giallo-verdi per un nome e poi, quarta, c’è l’usato sicuro. Salvini non ha deciso che fare”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo a ‘Quiritalk’ su Radio Leopolda. “Il mio suggerimento è quello di utilizzare le prossime 24-36 ore per far prevalere la politica, se vanno alla ricerca di effetti speciali rischiano di fare la fine di Bersani”, ha aggiunto.

“Italia viva non sosterrà candidati che non abbiano un chiaro profilo politico filoatlantico e europeista. Chi ha orecchporrie per intendere intenda”, ha spiegato ancora Renzi sottolineando l’importanza di porre maggiore attenzione alla pressione geopolitica: “In questi giorni sta accadendo una cosa enorme tra Russia e Ucraina, tra la Russia e la Nato. Ma nessuno pone l’attenzione su quel che sta accadendo a livello internazionale. Sono due anni che diciamo che ci vuole un presidente europeista ed atlantista, ma nessuno ne parla e mi sembra strano”, ha concluso l’ex premier.

