Il deputato di Forza Italia: "Draghi rimanga a Palazzo Chigi"

(LaPresse) – “In questa rosa di nomi ci sono cinque o sei petali che rappresentano una valida alternativa per fare il presidente della Repubblica. Non ci sono più alibi ne saremo disposti a ricevere veti”. Così il deputato di Forza Italia Giorgio Mulé in vista della conferenza stampa del centrodestra. “Draghi? Non penso proprio, Draghi rimanga alla presidenza del Consiglio. Tajani non è un nome di parte. Tajani è stato presidente del Parlamento Europeo svolgendo il ruolo in maniera eccellente. Ha tutte le caratteristiche per garantire l’unità del paese” ha aggiunto.

