Il post su Instagram del senatore il cui nome è tra i papabili nella corsa al Colle

“La passione politica è la mia vita!”. Così su Instagram il senatore Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera, il cui nome è dato tra i papabili per la corsa al Quirinale. Nel post, che sembra un modo per uscire allo scoperto, un’immagine che ritrae un giovane Casini durante un incontro dei Democratici Cristiani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pier Ferdinando Casini (@pierferdinandocasini)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata