Ugo Cappellacci è arrivato al drive-in allestito fuori dalla Camera

E’ Ugo Cappellacci il primo parlamentare nella storia a votare per il presidente della Repubblica da positivo al Covid. Il parlamentare di Forza Italia è arrivato al drive-in allestito fuori dalla Camera a bordo di un’ambulanza. “Sto bene. Lo considero un segnale di buon auspicio dell’Italia che non si ferma – ha detto in una chiamata con la Rai dall’interno dell’ambulanza – Per fermare noi sardi che siamo testardi ci vuole altro. Non mi sento un privilegiato vengo qui a esprimere il mio voto”.

