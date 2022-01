Ieri l'annuncio del ritiro della sua corsa per il Quirinale

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli di routine. Nei giorni scorsi l’ex presidente del Consiglio si era recato diverse volte nella struttura per monitorare il proprio stato di salute, ma – come riferiscono fonti azzurre – non è mai stato ricoverato.

Solo ieri sera Berlusconi aveva annunciato il suo ritiro dalla corsa per il Quirinale.

