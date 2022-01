Il leader della Lega: "Energia rischia di diventare emergenza nazionale"

(LaPresse) “Ho sentito il ministro Giorgietti sul decreto ristori e speriamo arrivi oggi in consiglio dei ministri un miliardo per discoteche, impianti sportivi, realtà culturali e mondo del turismo”. Così Matteo Salvini in un punto stampa con i giornalisti fuori dal Senato. “Stiamo pressando affinchè arrivi, se non nelle prossime ore, nei prossimi giorni, anche il decreto bollette”, ha aggiunto il leader della Lega spiegando che “il prossimo decreto contro il caro-energia, caro-luce e caro-gas, sarà destinato interamente ad artigiani e imprese con rateizazione, con il blocco degli aumenti e una richiesta alle aziende che producono e vendono energia a caro prezzo di limitare i profitti, con alcuni interventi a livello europeo e con l’aumento di estrazione di gas italiano”. “Insomma, l’emergenza energia sta rischiando di diventare un’emergenza nazionale che rischia di mettere in mezzo alla strada centinaia di migliaia di lavoratori e di far chiudere migliaia di aziende”, ha concluso Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata