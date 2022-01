Il deputato ex M5S: "Per noi il candidato è Paolo Maddalena"

(LaPresse) “Non ci sono chiamate che noi accogliamo su queste materie. Ho fatto una cena con Sgarbi qualche tempo fa. Lui propone sempre il nome di Berlusconi, ma gli abbiamo spiegato che noi non abbiamo preclusioni verso il Centrodestra o il Centrosinistra, ma abbiamo preclusioni su alcuni nomi, tra cui quello di Silvio Berlusconi”. Lo ha dichiarato il deputato del Gruppo Misto (ex M5S) Pino Cabras, rispondendo alla domanda dei giornalisti se avesse ricevuto una telefonata da Silvio Berlusconi o da Vittorio Sgarbi in relazione all’elezione del Presidente della Repubblica. “Abbiamo espresso invece il nome di Paolo Maddalena”, ha rivelato Cabras. Paolo Maddalena, 85 anni, ex vicepresidente della Corte costituzionale, è un giurista, magistrato e accademico. “Si tratta di una figura indipendente dai partiti che può essere un elemento di raccordo, mentre tutti gli altri si incartano sui soliti quindici nomi”, ha precisato il parlamentare.

