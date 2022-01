La senatrice di Italia viva sulla corsa al prossimo presidente della Repubblica

(LaPresse) Maria Elena Boschi ha parlato della corsa per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale con il centrodestra che punta su Silvio Berlusconi. “Il centrodestra ha più grandi elettori, quindi il nome potrebbe venire da loro. Nessuno però può avere una proposta che è un prendere o lasciare per gli altri perché nessuno ha i numeri per fare da solo”, ha detto la senatrice di Italia viva. “Il nome deve avere il più ampio consenso possibile e non sia divisivo”, ha spiegato Boschi.

