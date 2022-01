La leader di FdI alla camera ardente in Campidoglio: "Era affascinante, mi mancherà"

“Ho conosciuto David Sassoli, ho avuto a che fare con lui da presidente del Partito dei Conservatori euroepei. Era una persona che sapeva difendere con convinzione le sue idee, ma non aveva bisogno di essere cattiva, di essere sleale, di essere aggressiva. Lo sapeva fare sorridendo, aveva rispetto dell’avversario, sapeva stare al gioco lealmente”. Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente per David Sassoli. “A me mancherà. Fossero tutti così gli avversari politici, il gioco della politica sarebbe molto più alto. Penso che le istituzioni perdano una bella persona. Io condividevo poco o niente di quello che David Sassoli diceva e per cui si batteva, ma riconosco il valore di una persona che si batte convintamente e con profondità per quello che fa. E quindi lo ringrazio. Lo ringrazio anche del lavoro che abbiamo fatto insieme. Era una persona con la quale era facile avere a che fare o scontrarsi. Era affascinante e, quindi, mi dispiace molto”, ha aggiunto Meloni.

