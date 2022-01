Così la senatrice parla della corsa al Colle

(LaPresse) Al Quirinale “ci vuole una persona competente con alto senso delle istituzioni, europeista convinto e se poi è anche donna meglio, perché rompiamo anche l’ultimo dei tabù. Non ci sono solo io, è stato anche il mio momento, ma non ora”. Così Emma Bonino parla della corsa al Colle. “Ho detto che non sono disponibile e che c’è nella vita un tempo per ogni cosa, il mio tempo era 25 anni fa. C’è bisogno però che anche qualche amica si faccia avanti con il rischio di vedersi sbattere la porta in faccia, io ancora ne porto i cerotti insomma, perchè nessuno le coopterà per gentilezza”.

