Il premier: "Questi provvedimenti hanno anche risvolti etici"

“Occorre puntare, cercare di arrivare all’unanimità. Questi sono provvedimenti di una portata sociale ed economica molto importante, e sono anche provvedimenti da considerare con molta attenzione, con molta riflessione, hanno molti risvolti anche etici. Quindi, l’avere l’unanimità della vasta coalizione che sostiene questo governo è un obiettivo che, se possibile, si deve raggiungere”. Lo ha dichiarato il premier, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa sul nuovo decreto anti-Covid. “Bisogna che la soluzione trovata abbia senso, significato. Il motivo è stato quello di concentrare il provvedimento sulle classi di età che occupano massimamente le terapie intensive. Tra questi, i non vaccinati sono i due terzi”, ha sottolineato Draghi.

