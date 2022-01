Via all'iter per votare il successore di Sergio Mattarella. L'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi

“Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per l’elezione del Presidente della Repubblica. L’avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi”. È quanto si legge in un comunicato di Montecitorio.

