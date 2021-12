I leader della coalizione al vertice nella villa romana del Cavaliere

(LaPresse) – I leader del centro destra sono a villa Grande a Roma su invito di Silvio Berlusconi per un vertice. Il primo ad arrivare è stato Antonio Tajani insieme a Licia Ronzulli, a seguire Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Lupi, Giovanni Toti e Lorenzo Cesa. Il leader della Lega ha portato in regalo una confezione di vino italiano mentre Toti ha fatto spedire al Cavaliere del “buon pesto” genovese. “Intanto- ha detto Lupi all’ingresso- è positivo che ci siamo trovati tutto il centro destra, mi sembra importante perché la linea non può che essere condivisa. Le parole di Draghi di ieri confermano che abbiamo fatto bene ad appoggiare il governo. Ha detto che è uomo delle istituzioni e ora spetta alla politica. Berlusconi nostro candidato? Non vedo perché debbano esserci dei pregiudizi sul presidente Berlusconi”.

