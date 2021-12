Il deputato e critico d'arte: "Alcuni M5S pronti a votare per lei, ma io mi auguro Draghi"

(LaPresse) “Ho parlato con alcuni della deriva del Movimento Cinque Stelle e sarebbero pronti a votare un profilo come quello di Letizia Moratti, purché non sia Berlusconi. Lei avrebbe i requisiti che portano quei cinquanta voti che mancano a Berlusconi”. Lo ha detto il deputato e critico d’arte Vittorio Sgarbi a Milano. “Io mi auguro Draghi, con la proposta intelligente e immediata di Berlusconi. Se Berlusconi non pensasse per sé, ma candidasse Draghi, diventa il grande elettore di Draghi. Voglio vedere come fa il PD a dire di no”, ha concluso Sgarbi.

