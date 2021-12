L'ex sindaca di Milano si sfila dalla corsa al Colle: "Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia"

(LaPresse) “Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno significativo, importantissimo, al quale tengo molto e al quale sto dedicando tutta me stessa. Ho normalmente degli incontri con diversi leader della maggioranza e dell’opposizione per parlare di sanità e della Lombardia”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine della conferenza stampa di fine anno tenutasi a Milano. Con Giorgia Meloni, leader di Fdi, “abbiamo parlato di sanità e di Lombardia. Per il Centrodestra l’unico candidato è il presidente Silvio Berlusconi”, ha aggiunto Moratti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata