Presenti il segretario Letta con l'ex segretario Zingaretti

(LaPresse) A sostegno della candidatura di Cecilia D’Elia al collegio Roma 1 per le elezioni suppletive è sceso in campo tutto lo stato maggiore del Partito democratico. “Andremo a eleggere – ha detto il segretario Letta – l’elettore numero 1009 per l’elezione del Presidente della Repubblica”. Presenti anche il sindaco Roberto Gualtieri e l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Noi abbiamo detto mettiamo al centro lo sguardo di genere, se vogliamo fare in modo che la ripresa sia qualcosa che innova” ha detto la candidata D’Elia.

