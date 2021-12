Così la presidente della Commissione Ue all'Università Cattolica di Milano

(LaPresse) Durante il discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Milano, Ursula von del Leyen rivolgendosi agli studenti dell’ateneo, ha voluto ringraziare i giovani: “Grazie per il vostro esempio. Grazie perché ci spingete a puntare più in alto”, ha detto ancora von der Leyen, aggiungendo che “ora però voglio che l’Europa vi ripaghi di tutto il vostro impegno” e “credo che l’Europa debba lavorare innanzitutto per la prossima generazione”. “Voglio un’Europa al servizio dei giovani”, ha concluso poi la presidente tra gli applausi dell’Aula magna, parlando in italiano.

