Il governatore contro la leader di FdI: "Demagogia insopportabile"

“Trovo insopportabile questa demagogia della Meloni, i patrioti sono quelli che difendono gli interessi veri della comunità nazionale. I patrioti non sono quelli che fanno i cortei a via del Corso come ha fatto la Meloni con decine di migliaia di persone senza mascherine, mentre gli altri si assumono la responsabilità di contenere il contagio, i patrioti non sono gli opportunisti che non hanno il coraggio di dire che i no vax sono degli irresponsabili, i patrioti non sono quelli che per mesi lisciano il pelo a quelli che bloccano i centri storici con manifestazioni assolutamente irresponsabili”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine di una iniziativa a Palazzo Penne a Napoli, riferendosi ad alcune dichiarazioni di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che ha detto di volere un “presidente patriota”. “I patrioti – aggiunge De Luca – non sono quelli che hanno messo in discussione addirittura l’obbligatorietà del vaccino per i bambini, non del Covid ma il vaccino antitetano e antipoliomielite, e così via. Credo che farebbe bene a evitare toni di demagogia insopportabile. Non mi pare che Mattarella abbia mancato ai suoi doveri di patriota, tanto per essere chiari. Finiamola con queste manfrine e cerchiamo di lavorare a individuare una personalità della vita pubblica del nostro Paese che sia in grado di rappresentare l’insieme della comunità nazionale”. Un’idea? “Io ce l’avrei ma non serve a niente, sarò fra quelli che andranno a votare ma vediamo”.

