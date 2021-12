Accelerazione del premier Draghi per affrontare la nuova ondata della pandemia

Lo stato di emergenza, in scadenza il 31 dicembre, potrebbe essere prorogato di altri tre mesi, fino al 31 marzo. Secondo fonti di governo, il premier Mario Draghi avrebbe preso questa decisione per affrontare la nuova ondata della pandemia e la diffusione della variante Omicron.

Domani dovrebbe tenersi un Consiglio dei Ministri per decidere sul provvedimento e varare un nuovo decreto per estendere la cornice normativa all’interno della quale dichiarare lo stato di eccezione per contrastare la pandemia.

L’attuale stato di emergenza, varato con la legge del Governo Conte 2, in scadenza il 31 dicembre, è valido fino al 31 gennaio. Per estenderlo servirà una nuova legge. L’ipotesi sarebbe quella di estendere la validità del decreto in questione fino a giugno 2022.

