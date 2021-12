Il vicepresidente di Forza Italia: "Bene i colloqui tra partiti"

(LaPresse) “Il Centrodestra sarà unito come è sempre stato anche per quanto riguarda la scelta del Capo dello Stato. Oggi si sono sentiti Berlusconi e Salvini per fissare un incontro che si svolgerà nei prossimi giorni. Andiamo avanti, ma adesso c’è da affrontare e votare la Manovra”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della cerimonia “Collegium cocorum” organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi al Palazzo delle Esposizioni di Roma. “Io credo che i colloqui siano sempre utili. Discutere è sempre qualcosa di positivo. Se si elegge un Presidente della Repubblica con un’ampia maggioranza è un fatto importante. Certamente il Centrodestra è in grado di influenzare l’elezione del Capo dello Stato. Avere un Capo dello Stato che provenga dal Centrodestra sarebbe un fatto positivo. Ma sarà il garante della Costituzione e il difensore dell’unità nazionale. Se poi mi chiedete un nome, per me il nome più indicato è quello di Silvio Berlusconi”, ha aggiunto Tajani.

