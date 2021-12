Il leader del M5S: "Ribadito a Draghi nostre priorità: deve saltare tetto Isee Superbonus"

(LaPresse) “Abbiamo ribadito al presidente Draghi le priorità del Movimento Cinque Stelle rispetto alla situazione politica, sociale ed economica che stiamo affrontando. Quindi l’importanza di estendere il super bonus, adesso in Parlamento, nel 2022 deve saltare la soglia Isee che è troppo bassa, quella che è uscita dal Consiglio dei Ministri, e ci stiamo lavorando”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi. “Poi la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. I ristoratori hanno bisogno di continuare a lavorare e incrementare le loro attivitià, quindi quelle agevolazioni che scadono a dicembre vanno prorogate”, ha aggiunto Conte. “Ovviamente continueremo a lavorare anche sul rincaro delle bollette, un rincaro che in parte è stato compensato dalle misure già stanziate, ma dobbiamo continuare a lavorare per le famiglie e per le imprese, che sono in forte difficoltà con questi costi aggiuntivi”, ha sottolineato il leader penstatellato. “Abbiamo parlato di scuola. Ho rappresentato l’importanza di erogare aiuti per le famiglie che hanno figli a casa, in dad. Anche smartworking più flessibile in questi casi”, ha proseguito Conte. “Nell’orizzonte di politica europea, abbiamo ribadito l’importanza che si lavori a rivedere il Patto di stabilità e crescita. Il M5S si è sempre battuto perché queste politiche espansive che stiamo avendo in questa fase possano essere la regola nel futuro dell’Europa. E soprattutto scorporare gli investimenti green dal calcolo del patto di stabilità e crescita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata