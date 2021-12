Il presidente del Consiglio: "Eccellente lavoro di Stefani"

“E’ un grande piacere essere con voi oggi. Voglio ringraziare il ministro Stefani, il lavoro che ha svolto è stato eccellente tanto da meritare l’applauso di tutto il Cdm quando la norma” sulla disabilità “è stata approvata. Non capita spesso”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla Conferenza nazionale sulla disabilità. “La tutela delle persone con disabilità è una priorità del governo” ha detto Draghi. “Ho letto che avremmo tolto 200 milioni dalle disabilità per destinarli ad altre cose, non è cosi’: la somma rimane nell’ambito delle disabilità non c’è da preoccuparsi e se è necessario si farà di più. La volontà del governo è molto chiara su questo punto” ha spiegato.

“La tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità è una priorità assoluta per il Governo – ha spiegato il premier – La decisione di istituire un Ministero dedicato riconosce le specificità e l’urgenza di questo tema. Permette alle amministrazioni e alle associazioni di avere un punto di riferimento istituzionale, con cui dialogare e collaborare in modo costante”.

E ancora, sui fondi del Pnrr: “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede oltre 6 miliardi di euro per le persone con disabilità. Miglioriamo l’accessibilità ai trasporti e ai luoghi di cultura e abbattiamo barriere architettoniche che impediscono alle persone con disabilità di usufruire dei servizi come gli altri cittadini. Potenziamo l’assistenza di comunità, l’assistenza domiciliare e la telemedicina, per prevenire l’istituzionalizzazione. Ci impegniamo a garantire tutte le cure necessarie in un contesto autonomo e socialmente adeguato, per combattere la marginalizzazione”.

