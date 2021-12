Il leader del Carroccio: "Attaccate persone a me vicine per vicende private"

“Sono state attaccate persone a me vicine per vicende private che non hanno nulla di penalmente rilevante. E sono contento di poter dire che proprio pochi minuti fa è stata depositata ufficialmente la richiesta di archiviazione nei confronti di Luca Morisi, e aspetto le scuse di tanti giornalisti che hanno riempito di fango per giorni le pagine dei giornali”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Atreju, a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata