L'intesa raggiunta al Ministero del Lavoro

(LaPresse) – Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato, proposto dal ministro Andrea Orlando. E’ quanto si apprende da fonti del ministero del Lavoro.

Il protocollo è stato siglato da ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi, Confetra . Abi ha manifestato apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere a seguito della delibera del comitato esecutivo in programma nei prossimi giorni.

Cgil: “Positiva la sottoscrizione del Protocollo”

“Positiva la sottoscrizione del Protocollo. Le parti sociali, sotto la guida del Ministero del Lavoro, hanno realizzato un importante accordo, attribuendo alla contrattazione collettiva il ruolo che la legge 81 del 2017 non gli riconosceva, e mantenendo come riferimento tale norma”. Così la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, in merito all’accordo raggiunto tra Governo e parti sociali sulle nuove regole del lavoro agile per il settore privato.

