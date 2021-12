Il senatore di Fratelli d'Italia sulla prossima elezione del capo dello Stato

(LaPresse) “Sicuramente noi non impallineremo. Berlusconi noi ci auguriamo che possa farcela, sarebbe il primo presidente di centrodestra da quando esiste il centrodestra. Sarebbe un grande risultato, è come la schedina del Totocalcio con le possibilità di fare singola, doppia o tripla. Il primo risultato è Berlusconi, ma siamo pronti a fare come nelle schedine con la seconda o terza possibilità. Io però spero vada bene”. Così l’esponente di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa parlando dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica.

