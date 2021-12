Cigl, Cisl e Uil: "Draghi ascolti lavoratori o le mobilitazioni continueranno

(LaPresse) – Cigl, Cisl e Uil sono scese in piazza a Napoli, come in tante altre città d’Italia, per manifestare i loro dubbi e preoccupazioni riguardo la legge di Bilancio che il governo si appresta a varare. Secondo i rappresentanti dei lavoratori sono troppe le questioni messe da parte e non affrontate dal governo e, sottolineano, che “non basta un aumento di 4 o 11 euro al mese sulle buste paga, non è questo di cui lavoratori hanno bisogno, ma bensì di certezze contrattuali”.

