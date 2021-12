A Palazzo Chigi la cabina di regia convocata da Mario Draghi con i capidelegazione dei partiti

Non cambia l’impianto di redistribuzione degli 8 miliardi previsti in manovra per la riduzione delle tasse. Sette, infatti, saranno destinati alla riforma dell’Irpef e 1 andrà alla riduzione dell’Irap per gli autonomi. Questo, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere il contenuto dell’emendamento che verrà portato in Cdm per un ok informale.

La decisione è stata presa al termine della cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi per fare il punto sulla legge di bilancio. Presenti, insieme ai capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo Stefano Patuanelli (M5S), Mariastella Gelmini (FI), Giancarlo Giorgetti (Lega), Andrea Orlando (Pd), Roberto Speranza (Leu) e Elena Bonetti (Iv) e i responsabili economici dei partiti, il ministro dell’Economia Daniele Franco e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

