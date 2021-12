La capogruppo di Italia Viva alla Camera dopo l'incontro col presidente del Consiglio

(LaPresse) Italia Viva è rassicurata dopo l’incontro con Mario Draghi sulla manovra. “L’Italia è in buone mani, il governo da parte nostra non ha nulla da temere”, ha dichiarato la capogruppo alla Camera Maria Elena Boschi. “Abbiamo chiesto un coinvolgimento vero dei gruppi parlamentari, la partita si giocherà al Senato e da parte nostra c’è ampia disponibilità anche a lavorare su un numero ristretto di emendamenti tenendo conto delle priorità”, che per il partito di Renzi sono famiglia, sanità e riduzione delle tasse.

