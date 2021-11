Così il coordinatore di Forza Italia a margine di un convegno della Uil

(LaPresse) “C’è qualche funzionario che ha scritto regole interne per la comunicazione, non credo che sia una scelta della presidente Von der Leyen, abbiamo chiesto di ritirare questa circolare che offende la maggioranza dei cittadini europei. L’inclusione non è fatta di cancellazione della propria identità, è l’esatto contrario. Più si è forti della propria identità più si può includere e accogliere un dialogo interreligioso”. Così Antonio Tajani, a margine di un convegno della Uil, a proposito della circolare della Commissione europea, che ha aperto un dibattito sulla comunicazione interna a proposito dei termini usati per le festività invernali. “Iniziativa che dicono che non bisogna parlare di Natale sono prive di qualsiasi intelligenza” ha aggiunto.

