Il Ministero della Salute: "Superate disposizioni precedenti"

Dietrofront del governo, che aveva annunciato la didattica a distanza di 10 giorni nelle classi in cui fosse stato riscontrato un solo caso di positività. Lo fa sapere il Ministero della Salute.

“A ulteriore specifica si precisa che, anche in considerazione della sopravvenuta disponibilità manifestata dalla struttura commissariale con nota inviata in data 30 novembre 2021, potrà essere mantenuto il programma di testing di cui alla circolare n. 50079 del 3 novembre 2021, per la verifica della positività dei soggetti individuati come contatti di una classe/gruppo, da effettuarsi in tempi estremamente rapidi, tali da garantire il controllo dell’infezione”. Così il Ministero della Salute in una nota.

“Alla luce delle indicazioni della struttura commissariale, si intendono conseguentemente superate le disposizioni di cui alla precedente circolare”, specifica il Ministero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata