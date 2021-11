Così il premier all'evento 'Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile'

(LaPresse) “Una collaborazione tra tutte le parti che sono toccate da un evento, questo evento, la transizione ecologica, ha un’importanza esistenziale per noi come individui e per noi come Italia. Ed è bellissimo che di fronte a sfide fondamentali per il nostro futuro tutti trovino il modo di andare d’accordo”. Lo dice il premier Mario Draghi all’evento ‘Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile’. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

