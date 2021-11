Così il presidente del Consiglio nel suo intervento al convegno 'Lavoro ed energia per una transizione sostenibile'

(LaPresse) “La lotta al cambiamento climatico è, insieme al contrasto alla pandemia, la sfida più importante dei nostri tempi. Lo è per chi governa, per chi lavora, per chi fa impresa”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al convegno ‘Lavoro ed energia per una transizione sostenibile‘. “Quanto più le sfide sono esistenziali, tanto più lo Stato viene chiamato in causa” ha detto ancora Draghi. DISTIRBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

