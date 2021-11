Il ministro del Lavoro: "Abbiamo posto il tema in termini generali"

(LaPresse) “Diciamo che abbiamo chiesto che il progressivo superamento di questa misura che, comunque, ha un carattere straordinario, abbia una uscita più morbida di quella prevista attualmente”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, lasciando palazzo Chigi al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi. “Abbiamo posto il tema in termini generali. Naturalmente nel dettaglio ci sono gli emendamenti, che segnalano dei temi. Poi questi temi vengono precisati via via, come sempre avviene nelle manovre di bilancio, e poi restano quelli che hanno un valore fondamentale”, ha concluso Orlando.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata